Пользователи сети массово показали тату с нелепыми ошибками

Пользователи сети со всего мира массово показали нелепые рисунки на своем теле. Соответствующая подборка появилась на портале My Health Gazette.

Так, мужчина решил сделать татуировку с изображением петуха во всю спину, в то время как другой набил на том же месте логотип спортивного бренда Nike, который в результате получился кривым. Еще один пользователь показал цветную татуировку, на которой изображена голова тигра, обрамленная фиолетовыми лепестками.

У пожелавшего нанести на руку фразу «никогда не теряй надежду» на английском языке мастер допустил орфографическую ошибку и написал never lose hoop («обруч») вместо hope («надежда»). В то же время поклонник фильма «Звездные войны» разместил на ноге изображение персонажа Дарта Вейдера, схожее с неровным детским рисунком карандашом.

Фото: @myhealthgazette 1 /3

В подборку также вошли фото, на которых запечатлены мужские ноги с татуировками, напоминающими носки с геометрическим принтом, а также кеды бренда Converse: рисунок повторял такие детали, как шнурки, язычок, логотип.

В числе неудачных работ оказались кривой портрет Бенджамина Франклина на ноге, крупная татуировка в виде расстегивающейся молнии на позвоночнике, а также неудачный фрагмент с закусывающей губу актрисой Анджелиной Джоли, которую сложно узнать по рисунку.

В марте похожая подборка нелепых татуировок появилась на портале Daily Mail. 34-летняя жительница австралийского города Мельбурн Эшли Фут (Ashlea Foot) продемонстрировала татуировку на подошве ноги. По ее словам, надпись I’m a foot («Я — нога») является не только обозначением одной из частей ее тела, но и фамилии женщины.