Люди показали свои самые нелепые тату и рассмешили пользователей сети

Пользователи сети показали свои самые нелепые наколки и рассмешили остальных юзеров. Соответствующая подборка появилась на Daily Mail.

Так, на одном из фото 34-летняя жительница австралийского города Мельбурн Эшли Фут (Ashlea Foot) продемонстрировала татуировку на подошве ноги. По ее словам, надпись, гласившая I’m a foot («Я —нога»), является не только обозначением одной из частей ее тела, но и инициалами женщины.

Другой герой материала поделился своей наколкой на груди. На ней изображен велосипед, который расположен так, что соски мужчины выглядят как колеса транспортного средства.

Жительница Канады Элизабет Бюрдок (Elizabeth Burdok), в свою очередь, опубликовала снимок татуировки на своей голени. На ней изображены мужские гениталии, на которых написано имя «Ричард». По ее словам, упомянутое изображение связано с одним из ее бойфрендов.

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Американец Брайан Андраос (Brian Andraos) сделал парное тату с женщиной, которую не помнит. «Я встретил девушку в баре, мы переспали, а утром проснулись с одинаковыми наколками на мизинцах. Я даже не знаю ее имени», — поделился мужчина.

Пользователей сети рассмешили значения татуировок героев, и они высказали свое недоумение в комментариях под материалом. «Велосипед меня убил», «Это очень глупые наколки», «Боже, это так нелепо!», «Интересно, они жалеют об этом?», «Почему они вообще это сделали? У них нет мозгов?» — писали они.

В ноябре 2020 года люди с тату узнали истинный смысл иностранных фраз на своих телах и огорчились. На одном из фото женщина показала надпись на своем теле, которая, как она думала, переводится как «цени жизнь». На самом деле иностранная фраза на ее ключице гласит: «Я гнилая». Татуировка на плече другого мужчины оказалась «куриным супом с лапшой», а не «глубокой и многозначительной» фразой, которую он просил.