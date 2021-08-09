Девушка разглядела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась

Блогерша сделала татуировку и только после этого разглядела в ней пошлый рисунок. Это огорчило девушку. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Кристал Шип Келли (Crystal Ship Kelly) продемонстрировала свое новое тату. Женщина набила на животе большой бараний череп с рогами.

Героиня материала объяснила, что, когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается, и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами. «Я действительно вижу эти уродливые ноги», — подписала она пост, набравший 189,1 тысячи просмотров и шесть тысяч лайков.

Подписчики принялись шутить над наколкой Келли в комментариях. «Подождите, так это бабуля в чулках? Или это козлиный череп?», «Я бы на твоем месте перешла на штаны только с низкой посадкой», «Я тоже это вижу», «С ума сойти, на что способно человеческое сознание», «Я сейчас умру от смеха», — писали они.

В июне пользователи сети массово показали тату с нелепыми ошибками. Так, мужчина решил сделать наколку с изображением петуха во всю спину, в то время как другой набил на том же месте логотип спортивного бренда Nike, который в результате получился кривым. Еще один пользователь показал цветную татуировку, на которой изображена голова тигра, обрамленная фиолетовыми лепестками.