Девушка с тату во все тело рассказала о травле из-за «подозрительной» внешности

Ева Пирц с тату во все тело рассказала о травле незнакомцев из-за подозрительной внешности

Жительница Коста-Рики со множеством татуировок на теле рассказала о травле окружающих из-за «подозрительного» внешнего вида. Соответствующую историю публикует Daily Star.

27-летняя разработчица маркетинговых стратегий Ева Пирц (Eva Pearz) рассказала о том, что незнакомцы часто делают неверные предположения о ее карьере и образе жизни из-за большого количества рисунков по всему телу.

По словам героини материала, первую татуировку она сделала в 18 лет. Вскоре она познакомилась с художником Чаланой (Chalana), который разрабатывал эскизы для последующих рисунков на ее теле.

«Для меня каждый сеанс — это ритуал самовыражения и ощущения свободы. Мои тату выполнены в разных стилях одним художником. Благодаря ему мое тело превратилось в произведение искусства», — рассказала Приц, которая в общей сложности потратила на татуировки 7290 фунтов стерлингов (почти 739 тысяч рублей).

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Героиня материала призналась, что из-за яркой внешности ее неоднократно принимали за наркоманку или члена криминальной банды. «Некоторые люди считают, что я грубая и слушаю только блэк-метал. Меня считали наркоманкой, мне приписывали роман с татуировщиком. Правда заключается в том, что я очень много работала последние 11 лет своей жизни, чтобы иметь возможность позволить себе все, что у меня есть», — пояснила она.

Известно, что в свободное от работы время девушка увлекается тату-мастерством и шибари (японское искусство связывания — прим. «Ленты.ру»). Приц добавила, что гордится своим увлечением и планирует заполнить рисунками каждый участок кожи, оставив нетронутым только лицо.

В августе девушка с тату во все тело показала внешность и прославилась в сети. 23-летняя Шани (Shanie) начала увлекаться наколками в школьном возрасте. На данный момент она почти полностью покрыла свое тело наколками. Девушка заверила, что перестанет делать тату только тогда, когда на ее коже больше не станется свободных участков.