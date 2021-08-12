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Девушка с татуировками во все тело раскрыла их тайный смысл

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Фото: @heidilavon

Жительница США, чье тело почти полностью покрыто татуировками, раскрыла их тайное значение. Соответствующий материал публикует Daily Star.

34-летняя Хайди Лавон (Heidi Lavon) рассказала, что нанесла первый рисунок на тело еще в 18 лет. С тех пор она постоянно ходит в тату-салоны, чтобы добавить больше изображений на кожу. «Многие люди, глядя на мою внешность, думают, что я сидела в тюрьме. Меня это не беспокоит. Большинство просто сидит в своей коробке и не понимает, как многогранен окружающий мир», — подчеркнула она.

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Американка объяснила, что каждое тату на ее теле имеет смысл. Лавон призналась, что набивает изображения и фразы с отсылками к книгам и фильмам, которые она читала и смотрела в детстве. Кроме того, она перекрывает тату старые следы шрамов, чтобы сделать их менее заметными. «Татуировки постоянно напоминают мне о том, что я преодолела — о травмирующем опыте из прошлого», — заключила женщина.

В июле Хайди Лавон и ее бойфренд Джеймс Маршалл Рамзи оголились на пляже и подверглись травле из-за своего внешнего вида. Девушка объяснила, что после того как они переоделись в купальные костюмы и пришли на пляж в штате Колорадо, местные жители стали негативно реагировать на их внешний вид. «Все доходило до того, что люди пытались нас потрогать или схватить без нашего согласия», — возмутилась она.

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