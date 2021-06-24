Модель с тату во все тело снялась в образе Лары Крофт и прославилась в сети

Модель с тату во все тело повторила образ американской актрисы Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Хайди Лавон (Heidi Lavon) решила заснять себя в наряде, как у главной героини кинокартины. Она появилась на кадрах в белых носках, грубых ботинках на шнуровке, кожаной портупее на бедрах, черных мини-шортах с массивным ремнем, белом кроп-топе и кожаных перчатках. Камера двигалась снизу вверх, постепенно демонстрируя татуировки на бедрах, животе, руках и декольте модели.

Для большего сходства с Ларой Крофт девушка заплела косу, выпустив несколько прядей у лица, а также вооружилась искусственными пистолетами. Публикация стала вирусной и набрала 4,9 миллиона просмотров и почти 770 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид Лавон в комментариях. «Ты просто потрясающая!», «Я не помню, чтобы у Лары было столько тату. Тем не менее, я предпочитаю такой вариант. Отличный косплей», «Хочу признаться: ты словно произведение искусства! Серьезно! Образ на тебе смотрится отлично», «Это мой любимый персонаж, ты красотка!» — хвалили они.

Ранее в июне девушка прославилась в сети из-за сходства с Хиллари Клинтон в молодости. На кадрах видео пользовательница с никнеймом soupytime призналась, что ее регулярно сравнивают с Клинтон в молодости: подписчики автора обратили внимание на то, что у юзерши такие же формы лица, бровей, носа и губ. Однако девушка подчеркнула, что ей надоели сравнения подобного рода.