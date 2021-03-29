Внешнее сходство россиянки со Скарлетт Йоханссон прославило ее в интернете

Девушка повторила образ американской актрисы Скарлетт Йоханссон и прославилась в интернете. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Речь идет о россиянке Катрин Шумской, которая записана в соцсети под никнеймом kate_johansson. Она разместила видео с перевоплощением в образ героини Наташи Романофф из фильма «Черная вдова». В ролике блогерша позирует в облегающем спортивном комбинезоне черного цвета и ботинках на шнуровке. Свой образ она дополнила оранжевым париком и игрушечным пистолетом.

Публикация стала вирусной и набрала больше 5,7 миллиона просмотров. Пользователей сети удивило внешнее сходство Шумской со знаменитостью, и они принялись писать об этом в комментариях. «Наташа, это ты?», «Лучше оригинала», «Да они одинаковые», «Она похожа на Скарлетт больше, чем сама Скарлетт», «Ого, как две капли», — высказывались они.

Ранее в марте подростка с внешностью как у молодой Бритни Спирс приняли за ее дочь. Пользовательница под никнеймом offbrandbritneyspears опубликовала видео, на котором видно, что форма и черты ее лица, а также светлые волосы, действительно напоминают внешний вид исполнительницы. Девушка подписала публикацию фразой: «Да, я ее дочь».