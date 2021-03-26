Подростка с внешностью как у молодой Бритни Спирс приняли за ее дочь

Блогершу, которая внешне напоминает американскую поп-исполнительницу Бритни Спирс в молодости, приняли за ее дочь. Соответствующее видео и обсуждение появились в TikTok.

Речь идет о подростке под никнеймом offbrandbritneyspears, которую юзеры начали сравнивать со знаменитостью. Так, под одним из ее роликов пользователь соцсети заметил, что девушка похожа на «уродливую версию молодой Бритни Спирс». В ответ на это замечание героиня материала сняла себя на видео. В ролике видно, что форма и черты ее лица, а также светлые волосы, действительно напоминают внешний вид исполнительницы. Девушка подписала кадр фразой: «да, я ее дочь».

Публикация стала вирусной: она набрала больше миллиона просмотров и 280 тысяч лайков. Одни юзеры принялись оценивать внешность подростка, в то время как другие подчеркивали, что у Спирс нет дочери. «Ты действительно похожа на Бритни, но ты вовсе не уродливая», «Ты просто очаровательна», «У нее нет дочери, но ты бы могла ею быть», «У Бритни только двое сыновей», «Ты даже намного красивее ее», — высказывались они.

Ранее в марте сообщалось, что девушки прославились в сети благодаря сходству с сестрами Кардашьян. Речь идет о сестрах по имени Соня (Sonia) и Файза (Fyza), которые ведут совместный аккаунт в Instagram, насчитывающий 1,2 миллиона подписчиков. По мнению подписчиков, Соня похожа на телезвезду Ким Кардашьян, а Файза — на Кайли Дженнер.