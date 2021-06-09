Девушка прославилась в сети из-за сходства с Хиллари Клинтон в молодости

Девушка прославилась в сети из-за внешнего сходства с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон в молодости. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом soupytime регулярно делится на своей странице развлекательными роликами. Так, на кадрах одного из последних видео девушка призналась, что ее регулярно сравнивают с Клинтон в молодости: подписчики автора обратили внимание на то, что у юзерши такие же формы лица, бровей, носа и губ. На кадрах ролика демонстрируются черно-белые снимки знаменитого политика, на которых видно, что девушка действительно на нее похожа.

Тем не менее героиня материала подчеркнула, что ей надоели сравнения подобного рода. «Каждые полтора месяца в TikTok появляется видео в духе "посмотрите, какой горячей была Хиллари Клинтон в молодости". И каждые полтора месяца мой директ (личные сообщения — прим. «Ленты.ру») заполняется сообщениями, в которых люди спрашивают, я ли это. Перестаньте говорить, что я похожа на молодую Хиллари Родэм Клинтон!» — высказалась она.

Публикация стала вирусной и набрала больше 3,3 миллиона просмотров и почти 900 тысяч лайков. Юзеры принялись обсуждать внешность девушки в комментариях. «Ты задумывалась о том, что ты и в старости будешь выглядеть так, как она сейчас? Выходит, ты можешь посмотреть на себя в будущем», «Ты словно Хиллари Клинтон, которая отрицает, что это она», «Ты и впрямь словно Хиллари», «Извини, но тут явное сходство, с этим ничего не поделать», — высказывались они.

В мае внешнее сходство девушки с принцессой Дианой прославило ее в сети. Пользовательница соцсети Роуз Нора Анна (Rose Nora Anna) разместила на своей странице ролик, где показала процесс воссоздания прически и образа принцессы Дианы, в котором она появлялась на публике в 1981 году. «Копия принцессы Дианы в юности», — писали ей подписчики.