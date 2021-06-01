Девушка прославилась в сети из-за сходства с Кайли Дженнер и расстроилась

Девушка прославилась в сети из-за внешнего сходства с предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер, признанной самой высокооплачиваемой знаменитостью, и расстроилась. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом peachykayy регулярно делится на своей странице развлекательными роликами. Так, на кадрах одного из последних видео девушка призналась, что ее регулярно сравнивают с Дженнер до пластической хирургии. Подписчики автора обратили внимание на тонкие губы, форму подбородка, прическу и расположение бровей. Известно, что до увеличения губ и корректировки разных участков лица предпринимательница действительно выглядела таким образом.

«Такое впечатление, будто вы намекаете, что я стану привлекательнее после ряда пластических операций», — подписала ролик блогерша. Публикация стала вирусной и набрала 815 тысяч просмотров и 88 тысяч лайков. Подписчики принялись хвалить внешность девушки в комментариях. «Это все равно комплимент. Ты красивая», «Дело в том, что Кайли выглядела лучше до операции, так что ты в полном порядке», «Ты прекрасна!», «Ты гораздо красивее Кайли как до, так и после ее операций», — высказывались они.

В мае другая девушка прославилась в интернете благодаря внешнему сходству с телезвездой Кайли Дженнер. В TikTok-ролике блогерша показала новую укладку: сперва она появилась в кадре с опущенной вниз головой, а затем несколько раз встряхнула волосами, придавая прическе объем. В комментариях пользователи сети начали сравнивать девушку с Дженнер из-за схожих черт лица: пухлых губ, линии скул и бровей.