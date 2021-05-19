Девушка прошла тест на сходство с членами семьи Кардашьян и удивилась результату

Блогерша решила узнать, на кого из членов семьи Кардашьян-Дженнер она похожа больше всего, и удивилась результату. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @rahavi.s воспользовалась специальным фильтром, который способен определить максимально похожего на конкретного юзера другого человека. Для этого требуется загрузить в приложение снимок, на котором запечатлены несколько лиц. После этого программа самостоятельно покажет, на кого из людей на фото больше всего похож пользователь.

Так, девушка загрузила снимок семьи Кардашьян-Дженнер и сняла результат преображения. Приложение определило, что больше всего богерша похожа на бывшего мужа предпринимательницы Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста. «Жизнь несправедлива», — подписала она пост, набравший 655,5 тысяч просмотров и 65,7 тысяч лайков.

Пользователей порадовал ролик, и они принялись шутить над девушкой в комментариях. «Это слишком смешно», «Ты и правда очень на него похожа!», «Я чуть не подавилась от смеха!», «Вы действительно словно близнецы!», «Зачитай нам что-нибудь!» — писали они.

Ранее в мае девушка прославилась в интернете благодаря внешнему сходству с предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер. Пользовательница TikTok с никнеймом @25o.clock регулярно демонстрирует на своей странице стильные наряды, а также публикует видеоуроки по макияжу. В новом ролике героиня материала показала новую укладку: сперва девушка появилась в кадре с опущенной вниз головой, а затем несколько раз встряхнула волосами, придавая прическе объем. Наконец, она показала свое лицо в новом образе. В комментариях пользователи сети начали сравнивать девушку с Кайли Дженнер из-за схожих черт лица: пухлых губ, линии скул и бровей.