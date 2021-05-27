Внешнее сходство девушки с принцессой Дианой прославило ее в сети

Внешнее сходство жительницы Великобритании с принцессой Уэльской Дианой прославило ее в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Роуз Нора Анна (Rose Nora Anna) разместила на своей странице ролик, где показала процесс воссоздания прически и образа принцессы Дианы, в котором она появлялась на публике в 1981 году. Так, сначала на кадрах девушка со стрижкой каре укладывает волосы с помощью инструмента для завивки. Затем она переодевается в светло-голубые рубашку и юбку, надевает жемчужное ожерелье и демонстрирует финальный образ перед камерой.

Публикация стала вирусной и набрала более 10 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков. Юзеры были удивлены тем, как сильно героиня видео похожа на знаменитость, и писали об этом в комментариях. «Копия принцессы Дианы в юности», «Дочь принцессы Дианы», «Боже, ты выглядишь в точности как она! Вау!», «Черт возьми, это поразительное сходство пугает меня в хорошем смысле этого слова», «Не верю своим глазам», — высказывались они.

Ранее в мае внешнее сходство девушки с актрисой Одри Хепберн прославило ее в сети. 23-летняя Миа Джонс (Mia Jones) из Дентона, Манчестер, рассказала, что ее начали сравнивать со знаменитой актрисой в возрасте 16 лет после того, как мать отстригла ей челку над уровнем бровей. Позже девушка стала изучать биографию знаменитости и фильмы с ее участием. Вдохновившись Хепберн, она решила связать свою жизнь с модной индустрией.