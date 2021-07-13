Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле

Возлюбленные из США, чьи тела почти полностью покрыты татуировками, оголились на пляже и подверглись травле из-за своего внешнего вида. Об этом сообщает Daily Star.
Хайди Лавон (Heidi Lavon) и ее бойфренд Джеймс Маршалл Рамзи (James Marshall Ramsey) отправились на отдых в штат Колорадо. По словам Лавон, они столкнулись с «жестоким обращением» со стороны местных жителей. Девушка объяснила, что после того как они переоделись в купальные костюмы и пришли на пляж, местные жители стали негативно реагировать на их внешний вид.
«Я знала, что Колорадо является довольно консервативным местом, но не думала, что настолько. Там не было ни единого человека с татуировками кроме нас. Все доходило до того, что люди пытались нас потрогать или схватить без нашего согласия», — подчеркнула она.
Пользователи сети раскритиковали пару в комментариях под материалом. «А чего вы ожидали? Аплодисментов?», «Какая неожиданность! Люди с татуировками жалуются на то, что они выделяются, потому что сделали себе выделяющуюся внешность!», «Вы хотели внимания — вы его получили», — высказывались юзеры.
В июне Лавон повторила образ американской актрисы Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и прославилась в сети. Она появилась на кадрах в белых носках, грубых ботинках на шнуровке, кожаной портупее на бедрах, черных мини-шортах с массивным ремнем, белом кроп-топе и кожаных перчатках. Камера двигалась снизу вверх, постепенно демонстрируя татуировки на бедрах, животе, руках и декольте модели.