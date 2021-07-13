Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле

Пара из США с тату во все тело оголилась на пляже и подверглась травле из-за внешнего вида

Возлюбленные из США, чьи тела почти полностью покрыты татуировками, оголились на пляже и подверглись травле из-за своего внешнего вида. Об этом сообщает Daily Star.

Хайди Лавон (Heidi Lavon) и ее бойфренд Джеймс Маршалл Рамзи (James Marshall Ramsey) отправились на отдых в штат Колорадо. По словам Лавон, они столкнулись с «жестоким обращением» со стороны местных жителей. Девушка объяснила, что после того как они переоделись в купальные костюмы и пришли на пляж, местные жители стали негативно реагировать на их внешний вид.

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«Я знала, что Колорадо является довольно консервативным местом, но не думала, что настолько. Там не было ни единого человека с татуировками кроме нас. Все доходило до того, что люди пытались нас потрогать или схватить без нашего согласия», — подчеркнула она.

Пользователи сети раскритиковали пару в комментариях под материалом. «А чего вы ожидали? Аплодисментов?», «Какая неожиданность! Люди с татуировками жалуются на то, что они выделяются, потому что сделали себе выделяющуюся внешность!», «Вы хотели внимания — вы его получили», — высказывались юзеры.

В июне Лавон повторила образ американской актрисы Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и прославилась в сети. Она появилась на кадрах в белых носках, грубых ботинках на шнуровке, кожаной портупее на бедрах, черных мини-шортах с массивным ремнем, белом кроп-топе и кожаных перчатках. Камера двигалась снизу вверх, постепенно демонстрируя татуировки на бедрах, животе, руках и декольте модели.