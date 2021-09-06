Девушка с тату во все тело раскрыла причину тяги к рисункам вопреки боли

Жительница Германии Кати нанесла первый рисунок на тело в 15 лет

Жительница Германии с татуировками по всему телу раскрыла причину тяги к рисункам вопреки болезненным ощущениям. Соответствующий материал публикует Daily Star.

23-летняя Instagram-модель и тату-мастер Кати рассказала, что набила первый рисунок в возрасте 15 лет: она нанесла на ключицу дату рождения матери. Затем девушка окончила среднюю школу, устроилась на работу в бар, а потом — в страховую компанию, после чего уволилась и посвятила себя изучению татуировок.

«В детстве я постоянно рисовала и уже в 11 лет мечтала работать тату-мастером. Сейчас мы с коллегами делаем тату друг для друга, но иногда я наношу на себя рисунки самостоятельно. Даже не могу предположить, сколько денег я на это потратила», — призналась Кати.

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В настоящее время у девушки есть татуировки на ногах, груди, животе, шее и руках в виде черепов, лилий, роз, готических букв, ожерелья, дыма и птиц. По словам героини материала, она хочет заполнить рисунками все нетронутые участки кожи.

При этом Кати объяснила, что, в отличие от многих знакомых, ей не нравится сам процесс нанесения тату. «Это всегда больно. Самыми чувствительными участками являются живот, область под коленками, ягодицы и подмышки», — подчеркнула немка.

Модель отметила, что окружающие всегда по-разному реагируют на ее внешность. «Меня радует, что татуировки привлекают пожилых людей: они считают их очаровательными», — заключила она.

В августе девушка с тату во все тело показала внешность и прославилась в сети. 23-летняя Шани начала увлекаться наколками в школьном возрасте. На данный момент она почти полностью покрыла свое тело наколками. Девушка заверила, что перестанет делать тату только тогда, когда на ее коже больше не станется свободных участков.