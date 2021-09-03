Девушка с тату по всему телу показала единственный постыдный для нее рисунок

Жительница Великобритании с татуировками по всему телу показала единственный рисунок, за который ей стыдно. Историю 25-летней Сары-Джейн Синклэр (Sarah-Jane Sinclair) публикует The Sun.

Тату-мастер из Харлоу, графство Эссекс, заинтересовалась профессией в 18 лет и с тех пор начала наносить различные орнаменты и фразы на кожу. В настоящий момент ее руки, ноги, живот, грудь, спина и шея практически полностью покрыты татуировками. Лицо девушки также расписано девятью надписями, в том числе stand out («выделяйся из толпы») и be original («будь оригинальным»).

Героиня материала призналась, что часто получает критику и оскорбления со стороны незнакомцев на улице, однако привыкла не обращать внимание на чужое мнение. По словам Синклэр, единственная татуировка, о которой она действительно сожалеет — это имя ее бывшего молодого человека на ягодице. «Мы встречались всего две недели, но тогда мне казалось, что это потрясающий человек. А я очень импульсивна в отношении наколок», — посетовала она.

Вскоре выяснилось, что во время свиданий с Синклэр мужчина уже состоял в отношениях с другой девушкой. «Он отговаривал меня делать тату, но я не послушалась. Теперь мне понятно, что у него тогда был кто-то еще. Я еще не закрасила его имя, но собираюсь сделать это в ближайшем будущем», — заключила британка.

В августе стало известно, что TikTok-блогерша сделала татуировку и спустя некоторое время разглядела в ней пошлый рисунок. Она нанесла между лопаток изображение, на котором девушка обнимает пространство с человеческими очертаниями. По задумке блогерши, мастер должен был изобразить на спине ее безликого ангела-хранителя. Однако вместо ангела ее близкие друзья разглядели в рисунке половой акт двух девушек.