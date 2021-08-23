Девушка разглядела в своем тату с ангелом-хранителем пошлый рисунок и устыдилась

Блогерша сделала новую татуировку и спустя некоторое время разглядела в ней пошлый рисунок. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Бека Милли (Bekah Milly) продемонстрировала новое тату. Она нанесла между лопаток изображение, на котором девушка обнимает пространство с человеческими очертаниями. По задумке героини материала, мастер должен был изобразить на спине ее безликого ангела-хранителя.

Однако вместо ангела близкие друзья Милли разглядели в рисунке половой акт двух девушек. Осознав, что изображение в действительности выглядит двусмысленно, блогерша испытала чувство стыда.

Публикация стала вирусной и набрала больше десяти миллионов просмотров и 583 тысячи лайков. Пользователи сети принялись обсуждать неудачную работу тату-мастера в комментариях. «Не могу это развидеть. Просто не могу», «Тебе нужно пойти и исправить это как можно скорее!», «Сперва я не сообразил, но теперь все, что я вижу — пошлый рисунок», «Боже, это действительно плохая работа. Можно подумать, что любой, кому заплатили, может стать татуировщиком», — негодовали они.

Ранее в августе другая девушка разглядела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась. Кристал Шип Келли (Crystal Ship Kelly) набила на животе большой бараний череп с рогами. Героиня материала объяснила, что, когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается, и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами.