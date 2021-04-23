Неприличная временная татуировка на годы осталась на теле девушки

Временная татуировка жительницы Австралии на три года осталась на ее теле. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом linnealuvsu опубликовала видео, в котором рассказала о своей неудаче. По словам девушки, несколько лет назад она в шутку сделала татуировку с неприличным словом pussy («киска») на внутренней стороне нижней губы. Блогерша надеялась, что чернила быстро потускнеют и смоются, однако этого не произошло.

На размещенных кадрах австралийка демонстрирует свою татуировку. «Прошло три года. У меня все еще есть татуировка pussy на губе, но это уже не смешно», — пожаловалась linnealuvsu.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала больше 600 тысяч просмотров. Пост рассмешил пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях. «Ты ошибаешься, это все еще очень смешно», «Думаю, твоему стоматологу всегда смешно», «У меня такая же проблема, только другое матерное слово», «По той же причине я все еще не пошла к стоматологу, чтобы удалить зубы мудрости», — писали зрители.

Ранее в апреле модель рассказала о визитах к дантисту с неприличной тату на губе. Джоан Спрэг (Joanie Sprague) посоветовала не делать наколку на внутренней стороне губы, полагая, что со временем она сотрется. По ее словам, татуировка, которую она набила 12 лет назад, до сих пор не исчезла. В видео женщина показала надпись с матерным английским выражением Fuck you («Иди к черту»).