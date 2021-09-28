Женщина с тату во все тело рассказала о желании перекрыть кожу белыми рисунками

Жительница Финляндии, на тело и лицо которой нанесено более 100 татуировок, рассказала о желании перекрыть кожу белыми рисунками. Соответствующий материал публикует Daily Star.

31-летняя тату-мастер и многодетная мать Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) рассказала, что сделала свою первую татуировку в 18 лет и с тех пор потратила на это увлечение примерно 17 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,7 миллиона рублей).

В настоящее время грудь, живот, руки, ноги, спина и ягодицы героини материала покрыты изображениями кошек, черепов, а также различными надписями и узорами. При этом некоторые участки ее кожи полностью покрашены черными чернилами.

«Мне нравится, как на мне выглядят татуировки. Даже немного грустно от того, что у меня не хватает места на теле, ведь есть так много художников, у которых я хотела бы сделать себе тату! На данный момент я покрываю некоторые участки тела черным цветом. После этого я хочу нанести белые рисунки на черную кожу», — поделилась Жасмин.

На страницу женщины в Instagram подписано больше 170 тысяч человек. Мать троих детей регулярно публикует фото, на которых демонстрирует свою необычную внешность.

«Честно говоря, мне все равно, нравится людям мое тело или нет. Некоторых оно привлекает, других отталкивает. Я не думаю, что кто-то должен судить о других по их внешнему виду. Поведение — вот, что имеет значение. Мне повезло: мои муж и дети любят меня такой, какая я есть», — заключила героиня материала.

Ранее в сентябре модель с тату во все тело дала отпор оскорбляющим ее внешность подписчикам. 26-летняя Эмбер Люк (Amber Luke) покрыла рисунками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Она рассказала, что устала получать негативные комментарии от подписчиков, которые оспаривают ее порядочность из-за откровенных фото, и призвала подписчиков быть более сдержанными.