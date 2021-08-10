Женщина увеличила губы для поднятия настроения и оказалась в реанимации

Британский парикмахер сделала инъекции ботокса и столкнулась с ужасными последствиями. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

Жительница Донкастера Керри Парри (Kerry Parry) рассказала, что решила улучшить внешность для поднятия настроения, увеличив губы с помощью косметологического вмешательства стоимостью 380 фунтов стерлингов (38,7 тысячи рублей). По словам женщины, она обратилась к высококвалифицированной специалистке, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.

Как сообщает издание, во время процедуры косметолог неверно ввела в щеки и губы женщины ботокс, который перекрыл один из кровеносных сосудов на лице, что привело к сосудистой окклюзии (резкое образование непроходимости в сосуде — прим. «Ленты.ру»). В связи с этим специалистка решила растворить ботокс уколом гиалуронидазы, однако у Парри началась аллергическая реакция, спровоцировавшая отек на лице и губах.

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Согласно материалу, пострадавшая незамедлительно обратилась за медицинской помощью. «Когда оказалась в машине скорой помощи, я думала, что умру. Это был самый ужасный день в моей жизни, так страшно мне никогда не было», — призналась она. Медики ввели британке антигистаминные препараты, надели на нее кислородную маску и привезли в реанимацию.

По словам Парри, она решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других девушек от страшных последствий инъекций. «Все эти процедуры не стоят риска. После выздоровления я буду красиво стареть и никогда больше не обращусь к косметологу», — заключила героиня материала.

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