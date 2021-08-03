Эксперт показал «растекающиеся» губы пациентки после увеличения

Косметологи из Великобритании показали страшные последствия увеличения губ филлерами. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах доктор Тиджион Эшо (Tijion Esho) продемонстрировал, как из губ его пациентки при нажатии выходит плотная белая масса. Врач объяснил, что такая проблема может возникнуть, если косметолог использовал неправильную технику введения филлера или применял некачественный препарат.

«Из-за того что гиалуроновая кислота была введена не слишком глубоко, в губах начала развиваться инфекция, что привело к образованию кист. Жидкость, которая вытекает из губ пациентки, является смесью филлера и гноя», — пояснил эксперт.

Доктор клиники Kat & Co в Великобритании Ана Мансури (Ana Mansouri) подчеркнула, что при посещении косметолога нужно обращать внимание на стерильность во время и после процедуры, поскольку этот фактор напрямую влияет на риск инфицирования.

Кроме того, врач порекомендовала не экономить на увеличении губ, так как низкую цену зачастую ставят специалисты без врачебной квалификации. Мансури объяснила, что это сложная процедура, требующая высокого уровня знаний анатомии и технического опыта. Неквалифицированный мастер может по ошибке ввести филлер в кровеносные сосуды, что приведет к отмиранию тканей.

В июле сообщалось, что модель сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом. 43-летняя Алисия Дювалль (Alicia Douvall) перенесла 18 операций по увеличению груди, 11 ринопластик, увеличение ягодиц, удаление ребер, липосакцию по всему телу, подтяжку лица, глаз, увеличение губ и другие процедуры. После последней операции по увеличению груди Дювалль диагностировали сепсис — смертельное инфекционное заболевание, поражающее кровь. По словам модели, одна половина ее груди покраснела, воспалилась и стала в два раза больше другой.