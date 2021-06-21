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Девушка едва не лишилась носа и губы после посещения косметолога

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Фото: @leahmortonx

Британка отправилась «улучшить» внешность у косметолога и поделилась ужасными последствиями. Ее историю публикует издание Daily Mail.

Жительница Ливерпуля Лия Мортон (Leah Morton) объяснила, что записалась на процедуру по изменению формы носа, во время которой в него вводят специальный филлер. По ее словам, после посещения салона красоты она почувствовала боль в носу и не смогла спать ночью из-за постоянного дискомфорта.

Согласно материалу, на следующий день девушка вернулась к косметологу с жалобами, однако специалист заверил ее, что такая реакция организма на введение филлеров является нормальной. «На следующее утро я увидела, что на моем носу образовались белые волдыри, которые оказались началом некроза тканей», — пожаловалась Мортон.

Пострадавшая рассказала, что в больнице этот диагноз подтвердился. Как сообщили медики, введенный филлер заблокировал кровеносный сосуд в носу, что привело к закупорке сосудов. Специалисты растворили филлер и назначали прохождение гипербарической оксигенации (метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением — прим. «Ленты.ру»).

По словам героини материала, с помощью своей истории она решила предостеречь других женщин от посещения неквалифицированных специалистов. «Я едва не лишилась носа и верхней губы, и даже не знаю, поможет ли лечение вернуть мой природный цвет кожи. Я не выходила из дома уже шесть недель, хотя я всегда была уверенным в себе человеком. Косметологические процедуры не стоят таких рисков», — заключила она.

В июне женщина нарастила ресницы и чуть не лишилась зрения. Пользовательница с никнеймом @lovebrandimarie объяснила, что нарастила ресницы утром, а спустя несколько часов после процедуры поняла, что не может открыть глаза. Врач диагностировал у блогерши повреждение роговицы и прописал глазные капли, чтобы свести боль и раздражение к минимуму.

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