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В России назвали число прибывших из Донбасса беженцев

Директор ФСБ Бортников заявил о 68,5 тысячи вышедших из Донбасса беженцев

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал число вышедших из Донбасса беженцев. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности, передает РИА Новости.

Бортников заявил, что к 9 утра 21 февраля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию прибыли 68,5 тысячи беженцев.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирное население в Россию. На Украине, в свою очередь, отрицают наличие планов по наступлению в регионе.

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Георгий Нестеров
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