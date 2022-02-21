В России назвали число прибывших из Донбасса беженцев

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал число вышедших из Донбасса беженцев. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности, передает РИА Новости.

Бортников заявил, что к 9 утра 21 февраля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию прибыли 68,5 тысячи беженцев.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирное население в Россию. На Украине, в свою очередь, отрицают наличие планов по наступлению в регионе.