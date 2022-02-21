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В МЧС назвали число прибывших в Россию беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС Чуприян сообщил о прибытии в Россию из ДНР и ЛНР около 61 тысячи беженцев

Фото: Константин Сазончик / ТАСС

В Россию прибыли более 61 тысячи жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое число беженцев назвал врио главы МЧС Александр Чуприян, его цитирует ТАСС.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи», — сказал Чуприян.

По его словам, выплату в 10 тысяч рублей получили более одной тысячи жителей Донбасса. В другие российские регионы направлены девять поездов с беженцами, добавил врио главы МЧС.

Чуприян сообщил, что менее чем у 20 прибывших беженцев выявили COVID-19.

В пятницу, 18 февраля, в ЛНР и ДНР объявили массовую эвакуацию жителей в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

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Анастасия Шейкина
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