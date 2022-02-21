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Ученые назвали необходимое для продления жизни количество чашек кофе в день

The Sun: три чашки молотого кофе ежедневно на 12% снижают риск преждевременной смерти

Фото: Pixabay

Ученые выяснили, какое количество кофе ежедневно необходимо для того, чтобы продлить жизнь, пишет The Sun.

Сообщается, что специалисты 11 лет изучали привычки британцев. В ходе исследования выяснилось, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент. Исследователи также связали употребление этого объема кофе с улучшением показателей здоровья, но напомнили, что это касается свежего молотого кофе, а не растворимого.

Ранее диетологи назвали 10 продуктов, которые способны продлить молодость организма и позволят чувствовать себя бодрее. Так, в список попали картофель, неспелые бананы, артишоки и гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С, способствующего выработке коллагена, а также множество антиоксидантов, включая флавоноиды и антоцианы. Эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

Марина Совина
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