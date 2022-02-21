Кремль прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины

Российские власти не видят признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины, и эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, ситуация чрезвычайно напряженная. «Все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность», — уточнил Песков.

Отвечая журналистам, он отметил, что Кремль не комментирует вопрос о том, подключится ли Россия, если власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросят о помощи в связи с обострением ситуации.

18 февраля в ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию жителей в Россию в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента страны Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.