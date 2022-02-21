Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины

Пресс-секретарь Песков: не видим снижения напряженности на юго-востоке Украины

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Российские власти не видят признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины, и эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, ситуация чрезвычайно напряженная. «Все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность», — уточнил Песков.

Отвечая журналистам, он отметил, что Кремль не комментирует вопрос о том, подключится ли Россия, если власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросят о помощи в связи с обострением ситуации.

18 февраля в ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию жителей в Россию в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента страны Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на данные США о возможных терактах в России
В Москве подросток со смартфоном в руках погиб от удара током в ванне
В Подмосковье прибудут первые беженцы из Донбасса
Студент раскрыл секрет похудения на 63 килограмма за 13 месяцев
Пресс-секретарь Токаева прокомментировал публикации о счетах и офшорах
Названы новые возможные санкции против российских банков
В Кремле отреагировали на возможные санкции против российских банков
В Кремле оценили идею саммита Россия — США
Кремль прокомментировал ситуацию на юго-востоке Украины
Созданы способные к быстрой регенерации материалы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.