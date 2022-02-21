На звезду «Спасателей Малибу» Александру Даддарио пытались напасть с пистолетом

На звезду фильма 2017 года «Спасатели Малибу», американскую актрису Александру Даддарио пытался напасть вооруженный пистолетом сталкер. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, 19 февраля к дому в Лос-Анджелесе, где живет артистка, пришел незнакомец и попытался проникнуть в здание. Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего сталкера Даддарио, который выкрикивал что-то о звезде. Когда они обыскали автомобиль злоумышленника, то нашли заряженный пистолет. Мужчину арестовали и обвинили в скрытом хранении огнестрельного оружия. Находилась ли Даддарио в этот момент дома и поступал ли звонок о помощи именно от нее — доподлинно неизвестно.

Александра Даддарио прославилась после роли Аннабет Чейз в фильме «Перси Джексон и Похититель молний». Актриса также известна по таким сериалам и картинам, как «Настоящий детектив», «Белый лотос» и «Разлом Сан-Андреас».