В Молдавии заговорили о риске дефолта

Молдавии грозит риск дефолта, об этом написал в своем Telegram-канале экс-президент республики Игорь Додон.

Он отметил, что долг правительства стремительно растет. «Нынешняя власть решила компенсировать беспрецедентными за современную историю Республики Молдова кредитами отсутствие стимулирующей экономической политики для активизации секторов экономики, что обеспечило бы рост бюджетных доходов и покрытие растущих расходов», — написал он.

В 2022 году правительство говорило, что планирует заимствовать рекордный объем финансовых средств. Из-за того, что Нацбанк уже в шестой раз повысил базовую ставку, взятые правительством на внутреннем рынке кредиты подорожали более чем на 60 процентов, указал Додон.

«Жизнь в долг никогда не заканчивается хорошо. Эта власть скоро уйдет, но ее некомпетентность и ошибки, совершенные за последние месяцы, дорого нам обходятся», — подытожил экс-президент.

21 февраля стало известно, что «Молдовагаз» полностью расплатилась с «Газпромом» за текущее потребление газа в феврале. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель компании Вадим Чебан.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил об угрозе расторжения заключенного в прошлом году контракта с «Газпромом» из-за образовавшегося долга перед российской компанией.