В ДНР объявили режим ЧС

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) объявили режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

«В связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения, в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня», — сказано в сообщении.

Без воды остались 21 тысяча жителей Докучаевска и Еленовки и более 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

Причиной аварии в МЧС называют артиллерийские обстрелы со стороны украинских сил.

20 февраля Народная милиция ДНР заявила, что в результате диверсионной атаки на насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского была повреждена трансформаторная подстанция, один из трансформаторов загорелся.

Обстановка на Донбассе резко обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики обвиняли друг друга в многочисленных обстрелах населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, а также эвакуацию мирных жителей в Россию. Украина отрицает, что планирует наступление.