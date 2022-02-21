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Врач предупредил об опасности использования анальгетиков при головной боли

Врач Евдокимов посоветовал не глушить острую головную боль приемом анальгетиков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Использование анальгетиков для снятия головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Такое предупреждение сделал врач-невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом.

Доктор пояснил, что головная боль появляется как в предынсультном состоянии, так и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, то это может вызвать серьезные последствия вплоть до летального исхода, заметил Евдокимов.

По его мнению, анальгетики лишь устраняют один из симптомов заболевания, но оно продолжает развиваться. При возникновении острой головной боли, которой раньше никогда не наблюдалось, невролог посоветовал не откладывать визит к специалисту.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская предупредила о гипертензионной головной боли при заражении омикроном.

По ее словам, боль в голове называют одним из частых симптомов заражения омикроном. Однако она возникает и при заражении другим штаммом коронавируса. Голубинская объяснила, что нередко инфекция проникает через гематоэнцефалический барьер, где вызывает отек и гипертензионную головную боль.

Анна Щербакова
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