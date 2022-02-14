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Россиянам назвали способ избавиться от головной боли при омикрон-штамме

Невролог Голубинская предупредила о гипертензионной головной боли при заражении омикроном

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская в интервью радио Sputnikо рассказала, почему омикрон-штамм COVID-19 вызывает головную боль.

Боль в голове называют одним из частых симптомов заражения омикроном. Однако она возникает и при заражении другим штаммом коронавируса. Голубинская объяснила, что нередко инфекция проникает через гематоэнцефалический барьер, где вызывает отек и гипертензионную головную боль.

«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — предупредила врач. Она также назвала способ избавиться от этого проявления этого признака болезни.

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Невролог порекомендовала соблюдать покой и не покидать дом при головной боли. Она также призвала пить больше воды, принять анальгетики и витамин C.

«Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом», — заявила Голубинская.

Ранее доктор Евгений Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли. Он назвал бесполезным прием нестероидных противовоспалительных средств в виде таблеток.

Марина Совина
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