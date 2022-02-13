Доктор Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина» назвал распространенную ошибку при головной боли.

По его словам, при сильной головной боли бесполезно пить нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток. Он пояснил, что из-за интенсивной боли может возникнуть спазм сосудов, и таблетка будет «лежать в желудке и не всасываться».

Специалист посоветовал использовать препарат в жидкой лекарственной форме. «Например, не таблетку, а сироп», — сказал он.

Комаровский также отметил существенную разницу между головной болью и мигренью. По его словам, при мигрени боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. Он уточнил, что продолжительность приступов может длиться от четырех часов до трех суток.

Кроме того, при мигрени боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и вызывать тошноту.

Ранее Комаровский рассказал, чем может быть опасна бледная кожа у ребенка при температуре 37,5 градусов. Доктор назвал этот симптом признаком бактериальной инфекции. Кроме того, о бактериальном осложнении может свидетельствовать вялость при такой же температуре, добавил он.

