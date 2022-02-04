Доктор Комаровский предупредил об опасности бледной кожи

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, чем может быть опасна бледная кожа у ребенка при температуре. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он назвал этот симптом признаком бактериальной инфекции. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

«Если у ребенка высокая температура, но яркая розовая кожа — это, как правило, не опасно, это пройдет само. А вот [температура] 37,5 и бледность — это признак бактериальной инфекции, и в таком случае надо обращаться к врачу», — предупредил доктор. Кроме того, признаком бактериального осложнения может быть вялость при такой же температуре.

Комаровский отметил, что есть и другие признаки и симптомы, указывающие на возможное бактериальное осложнение при простуде. В частности, если на четвертый день ОРЗ у ребенка не наблюдается улучшение состояния или есть ухудшения, следует обратиться к врачу. «Второе — как правило, на пятый-шестой день при любой острой респираторной вирусной инфекции в крови образуются антитела, и температура должна нормализоваться», — призвал телеведущий. По словам доктора, если этого не произошло, родителям также нужно показать ребенка специалисту.

В то же время врач подчеркнул, что данные признаки и симптомы не указывают на стопроцентное осложнение, но являются поводом обратиться к медикам и сдать нужные анализы.

Ранее Комаровский назвал самые неэффективные способы повышения иммунитета. По мнению доктора, употребление таких овощей, как лук и чеснок, а также ношение амулетов от вирусов, не помогает иммунной системе. В борьбе с болезнями также неэффективны БАДы и фитопрепараты.