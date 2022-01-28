Доктор Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитета

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые неэффективные способы повышения иммунитета. В посте, опубликованном в Instagram, он также объяснил, что на самом деле помогает иммунной системе.

По мнению доктора, употребления таких овощей, как лук и чеснок, а также ношение амулетов от вирусов, не помогает повысить иммунитет, как считают многие. В борьбе с болезнями также неэффективны БАДы и фитопрепараты, отметил доктор. В список неэффективных способов повышения иммунитета специалист также включил гомеопатию.

Врач отметил, что для поддержания иммунной системы необходимы полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также полный отказ от употребления спиртных напитков. Кроме того, он отметил, что для повышения иммунитета рекомендуется проходить вакцинацию от вирусов и получать больше положительных эмоций.

Ранее Комаровский рассказал, в каких случаях при пищевом отравлении у ребенка нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Поводом для неотложного обращения к врачу Комаровский назвал отравление грибами. Помимо этого, он отметил, что, если ребенок не может пить из-за рвоты, также необходимо немедленно обратиться за помощью к специалисту.