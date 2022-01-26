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Доктор Комаровский назвал условия для неотложного вызова врача при отравлении

Врач Комаровский: при отравлении грибами нужно срочно обращаться за медицинской помощью

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, когда при пищевом отравлении у ребенка нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Условия для неотложного вызова врача он назвал в посте, опубликованном в Instagram.

«Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе», — объяснил специалист. Перечисленные симптомы проявляются в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов, уточнил доктор.

Поводом для неотложного обращения к врачу Комаровский назвал отравление грибами. Помимо этого, он отметил, что, если ребенок не может пить из-за рвоты, также необходимо немедленно обратиться за помощью к специалисту. В случае проявления стандартных признаков отравления, которые сопровождаются такими симптомами, как двоение в глазах, невнятная речь, трудности с глотанием, мышечная слабость, вызов врача также крайне рекомендуется.

По словам доктора, за медицинской помощью нужно обратиться и в тех случаях, когда при отравлении у ребенка желтеет кожа, опухают суставы и появляется сыпь на коже. Опасными также являются такие признаки, как отсутствие мочеиспускания более шести часов и кровь в выделениях, пояснил врач.

Ранее Комаровский назвал способ справиться с проблемами со сном. По его словам, одной из главных причин, по которой многие люди не могут заснуть, являются холодные ноги. Ученые выяснили, что даже при температуре воздуха около 23 градусов у многих людей мерзнут ноги, добавил специалист.

Асель Минбаева
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