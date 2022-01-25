Доктор Комаровский назвал главную причину проблем со сном

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ справиться с проблемами со сном. В эфире своего шоу «Комаровости» в Instagram специалист рассказал, что для быстрого засыпания необходимо держать ноги в тепле.

«Оказывается, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, — это холодные ноги», — отметил Комаровский. Ученые выяснили, что даже при температуре воздуха около 23 градусов у многих людей мерзнут ноги, добавил телеведущий.

Радикальным способом решить эту проблему специалист назвал обычные носки. Комаровский заявил, ссылаясь на исследователей, что люди в носках в среднем засыпают на семь с половиной минут быстрее, чем люди, пренебрегающие этим предметом белья. «Общее время сна у людей в носках в среднем на 32 минуты дольше чем у тех, кто спит без носков», — подчеркнул доктор.

Ранее Комаровский также развеял миф о лечении кашля. Специалист заявил, что сок редьки с медом и другие народные методы не лечат кашель, поскольку этот симптом сам проходит в течение недели.