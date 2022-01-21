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Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении кашля

Врач Комаровский заявил, что сок редьки с медом не лечит кашель

Фото: @doctor_komarovskiy

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о лечении кашля. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он заявил, что сок редьки с медом и другие народные методы не лечат кашель, поскольку он сам проходит в течение недели. Выпуск опубликован на YouTube.

Доктор пояснил, что кашель как симптом обычно возникает при ОРВИ, и через семь-десять дней проходит сам. «Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите, что вы вылечили кашель именно соком редьки с медом», — отметил он.

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Комаровский сыронизировал, что внушить себе можно что угодно — например, что морковный сок с примесью петрушки лечит кашель. Так, если начать принимать его в период течения ОРВИ, кашель пройдет, и человек решит, что помог именно этот сок. «Вообще таких рецептов я могу напридумывать 150 штук», — добавил врач.

Телеведущий подчеркнул, что кашель, насморк или головная боль — это не болезни. «Есть симптом! Какой кашель вы собрались лечить с помощью редьки с медом: обструктивный бронхит, воспаление легких, коронавирус, грипп, аллергию?» — задал вопрос Комаровский. По его словам, не существует такой болезни, современные протоколы лечения которой рассматривают редьку с медом или другие народные методы в качестве эффективных средств.

Тем не менее педиатр отметил, что если бабушка лечила вас с помощью редьки с медом, а теперь навязывает этот способ вам, когда ваш ребенок болеет, важно понимать, что она убеждена в эффективности регулярного употребления этого сока. «И чтобы бабушка прекратила истерить, чтобы она не орала, что вы никого не лечите, вам иногда просто приходится дать ребенку сок редьки с медом. Поэтому лучше жить подальше от бабушек, которые навязывают вам доисторические методы лечения», — рекомендовал Комаровский.

Врач заключил, что кашель, возникший при ОРВИ, лечится обильным питьем и чистым прохладным воздухом с влажностью 40-60 процентов.

Ранее Комаровский предупредил родителей о вреде вегетарианства для детей. По его словам, если родители хотят привить диету без мяса своему ребенку, им следует регулярно консультироваться с врачом, который поможет сделать вегетарианство безопасным.

Дарья Кучерявых
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