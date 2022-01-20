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Доктор Комаровский предупредил о вреде вегетарианства для детей

Врач Евгений Комаровский о диете без мяса у детей: ребенок не рожден для вегетарианства

Кадр: Kanalukraina.tv

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о вреде вегетарианства для детей. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он рассказал, что, если родители хотят привить диету без мяса своему ребенку, им следует регулярно консультироваться с врачом, который поможет сделать вегетарианство безопасным.

«Вегетарианство, если это выбор родителей, — это очень сомнительно, ибо ребенок не рожден для вегетарианства», — рассказал доктор Комаровский. По его словам, родители в таком случае должны обращаться к врачу, который проконтролирует уровень гемоглобина, ферритина и запасы железа в организме. Как уточнил медик, специалист также должен знать, как помочь ребенку восполнить то, чего ему будет не хватать в отсутствие мяса.

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Телеведущий отметил, что медицинское обеспечение вегетарианства является очень важным. «Во всем мире врачей специально учат, как человеку (вегетарианцу — прим. «Ленты.ру») помочь. Есть даже специальные магазины и аптеки для вегетарианцев, где люди специально этим занимаются, потому что во всем мире вегетарианцев много», — добавил врач.

Комаровский также подчеркнул, что, если ребенку не нравится есть мясо, но у него нет никаких проблем со здоровьем, значит, он получает все необходимое из других продуктов. К таковым относятся молочные продукты, яйца и рыба. Медик призвал не давить на ребенка и позволить ему есть ту еду, которая нравится. При этом Комаровский рекомендовал не пренебрегать кулинарными хитростями. «В конце концов, если ваш ребенок сначала ест мясной бульон. Там нет никакого мяса, но этот мясной бульон имеет достаточное количество аминокислот животного происхождения. А потом в этом бульоне появятся маленькие фрикадельки», — предложил врач.

Ранее Евгений Комаровский развеял популярный миф, связанный с профилактикой плоскостопия у маленьких детей. По его словам, хождение ребенка по квартире в обуви или без нее никак не влияет на изменение формы стопы. Для того чтобы предотвратить появление плоскостопия, врач рекомендовал следить за тем, чтобы дети больше бегали и прыгали. Комаровский заявил, что движение ног — это и есть профилактика данного состояния.

Дарья Кучерявых
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