Доктор Комаровский развеял популярный миф о плоскостопии у детей

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф, связанный с профилактикой плоскостопия у маленьких детей. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он рассказал о том, что хождение ребенка по квартире в обуви или без нее никак не влияет на изменение формы стопы.

«Все разговоры про то, что обувь нужна для профилактики плоскостопия — это все глупые народные сказки, никакого не имеющие отношения к реальной жизни», — заявил доктор. Для того, чтобы предотвратить появление плоскостопия, врач рекомендовал следить за тем, чтобы дети больше бегали и прыгали. По его словам, движение ног — это и есть профилактика данного состояния.

Комаровский также обратил внимание на то, что, когда ребенок только учится ходить, именно голая ступня, которая соприкасается с полом, помогает ему лучше держать равновесие. «Там активно работает значительное количество мышц, и именно обучать ребенка ходьбе лучше всего без носков и без обуви. Это очень важно», — заключил специалист.

Ранее Комаровский заявил, что кашель на свежем воздухе может быть полезен для детей. По его словам, если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого дома не было, то это положительный признак, свидетельствующий о том, что у него появился шанс выкашлять слизь, накопившуюся в легких.