Доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле. В посте, опубликованном в Instagram, он объяснил, что кашель на свежем воздухе может быть полезен для детей.

«Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого дома не было, то это положительный признак, свидетельствующий о том, что у дитя появился шанс выкашлять слизь, накопившуюся в легких», — отметил специалист. Он объяснил, что при вдыхании прохладного воздуха осевшая в легких слизь увлажняется, после чего дети начинают кашлять.

Доктор посоветовал в таких случаях не вести ребенка сразу домой, потому что возвращение в помещение может негативно сказаться на его состоянии. «Слизь увлажнилась, следовательно, увеличилась в объеме — если гуляние прекратить, ребенку будет тяжелее дышать», — предупредил врач.

Ранее Комаровский развеял популярный миф о лечении насморка. Доктор заявил, что растворы антибиотиков для промывания носа неэффективны и назвал такой метод лечения «одним из самых больших преступлений». Он уточнил, что препараты, попадая в нос, стекают по задней стенке глотки и попадают в желудок, что формирует устойчивость к антибиотикам.