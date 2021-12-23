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Доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле

Врач Евгений Комаровский заявил, что кашель на свежем воздухе может быть полезен для детей

Фото: @doctor_komarovskiy

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле. В посте, опубликованном в Instagram, он объяснил, что кашель на свежем воздухе может быть полезен для детей.

«Если во время гуляния у ребенка появился влажный кашель, которого дома не было, то это положительный признак, свидетельствующий о том, что у дитя появился шанс выкашлять слизь, накопившуюся в легких», — отметил специалист. Он объяснил, что при вдыхании прохладного воздуха осевшая в легких слизь увлажняется, после чего дети начинают кашлять.

Доктор посоветовал в таких случаях не вести ребенка сразу домой, потому что возвращение в помещение может негативно сказаться на его состоянии. «Слизь увлажнилась, следовательно, увеличилась в объеме — если гуляние прекратить, ребенку будет тяжелее дышать», — предупредил врач.

Ранее Комаровский развеял популярный миф о лечении насморка. Доктор заявил, что растворы антибиотиков для промывания носа неэффективны и назвал такой метод лечения «одним из самых больших преступлений». Он уточнил, что препараты, попадая в нос, стекают по задней стенке глотки и попадают в желудок, что формирует устойчивость к антибиотикам.

Асель Минбаева
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