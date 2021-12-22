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Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении насморка

Врач Комаровский назвал неэффективными растворы антибиотиков для промывания носа

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярное заблуждение, связанное с лечением насморка. В эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» доктор заявил, что растворы антибиотиков для промывания носа неэффективны.

По словам врача, использовать растворы антибиотиков можно только в двух случаях: первый — это когда их закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза, а второй — это когда их закапывают при гнойном отите в ухо. «То есть когда есть некая замкнутая полость, откуда антибиотики не всасываются в кровь. Когда в этой полости можно достичь высокой концентрации антибиотика, вот тогда антибиотик туда вводить можно», — объяснил Комаровский.

Специалист назвал применение растворов антибиотиков для промывания носа «одним из самых больших преступлений». Как уточнил Комаровский, препараты, попадая в нос, стекают по задней стенке глотки и попадают в желудок. «Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам», — отметил врач и добавил, что в такой ситуации эффективные лекарства постепенно теряют смысл, потому что в организме человека возникают устойчивые к ним бактерии.

Ранее Комаровский призвал отказаться от применения сердечных капель при сильном стрессе или болях в сердце. По его словам, в их состав входят сильные успокаивающие компоненты: они лишь на время притупляют боль и не защищают от инфаркта или инсульта.

Евгения Наумова
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