Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал отказаться от применения сердечных капель при сильном стрессе или болях в сердце. Об опасности популярного лекарства доктор предупредил в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на канале «Украина». Выпуск доступен на YouTube.

«Часто наши бабушки, когда у них возникают боли в сердце, или кружится голова, или вообще они нервничают, или поругались с дедушкой, в общем, когда им плохо, они пьют [сердечные] капли», — рассказал Комаровский. По его словам, в их состав обычно входят сильные успокаивающие компоненты: они лишь на время притупляют боль и не защищают от инфаркта или инсульта.

Комаровский подчеркнул, что человек, страдающий от болей в сердце, должен немедленно обратиться к врачу, а не принимать капли в надежде, что ему станет лучше. Как уточнил телеведущий, специалист проведет полное обследование и поставит точный диагноз, после чего даст пациенту рекомендации, касающиеся образа жизни, физических нагрузок и питания.

Врач добавил, что во многих странах подобные капли не используются и не входят в протоколы лечения. «Не занимайтесь глупостями. Не лечитесь сердечными капельками. Получите диагноз и нормальную схему лечения», — подытожил он.

Ранее Комаровский развеял популярный миф о вреде телевизора для ребенка. По его словам, работающий телевизор никак не влияет на здоровье детей, если только не мешает им спать.