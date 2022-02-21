В Сочи появится круглогодичный бальнеологический горный курорт

К 2029 году в Сочи появится всесезонный бальнеологический горный курорт «Долина Васта», который будет способен принимать до 1,5 млн человек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в корпорации «Туризм.РФ».

Круглогодиный курорт планируется возвести в горном кластере Сочи на территории 3,8 тысяч гектаров. Общая площадь зданий и сооружений составит 322 тысячи квадратных метров, а 13 километров новых канатных дорог свяжут 80 км горнолыжных трасс. В результате общая зона катания горного кластера Сочи вместе с уже функционирующими трассами составит 30 километров. Инвестором проекта выступает компания «Интеррос».

На территории всесезонного курорта построят 3-х, 4-х и 5-звездочные гостиницы, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клинику. Гостиницы единовременно смогут вместить около восьми тысяч человек.

Объект посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. «Президентом поставлена задача ускорить развитие внутреннего туризма. Краснодарский край, непосредственно Сочи — одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады», — заявил вице-премьер во время рабочей поездки.

В презентации проекта приняли участие генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин и мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

По словам Чернышенко, на объектах «Долины Васта» будет создано 2,5 тысяч новых рабочих мест, для персонала построят комфортное жилье. «Безусловно, строительство придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства, которые традиционно сопровождают такие крупные объекты. Бюджет региона получит миллиардные налоговые отчисления», — отметил Чернышенко.

