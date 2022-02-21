Россиянина арестовали за демонстрацию школьницам полового органа

В Твери арестовали мужчину, который демонстрировал половой орган детям — россиянину вменили особо тяжкую статью УК РФ, по которой грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 21 февраля, сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Тверской области Павлова Валерия.

По данным ведомства, на днях 46-летний мужчина в подъезде жилого дома подошел к трем школьницам в возрасте 11-12 лет и продемонстрировал свои половые органы. Одна из девочек дома рассказала об этом отцу, мужчина обратился в полицию.

Участковые и оперативники провели поквартирный обход жильцов и изучили записи камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома. Со слов потерпевших было составлено описание внешности предполагаемого преступника. Вскоре оказалось, что преступник — сосед одной из школьниц. Ему вменяют статью «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

Мужчину задержали, он объяснил свои действия воздействием алкоголя. Полиция проверяет его причастность к схожим преступлениям.