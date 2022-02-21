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Женщина раскрыла единственный правильный метод применения сухого шампуня

Блогерша посоветовала распылять сухой шампунь на корни волос и затем прогревать его феном

Кадр: TikTok

Женщина раскрыла единственный правильный метод применения сухого шампуня и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok.

На размещенном в сети видео Жаклин Хилл (Jaclyn Hill) поделилась советом, который узнала от подруги-парикмахера. Так, по ее словам, средство необходимо распылить на корни волос, однако вместо того, чтобы втирать его в кожу головы, следует прогреть обработанные им пряди с помощью фена, наклонив голову.

«Этот трюк с сухим шампунем позволяет достичь эффекта чистых волос с идеальной текстурой, добавить объема и сохранить вашу прическу надолго. Клянусь, под влиянием высокой температуры сухой шампунь работает куда лучше, а его белый осадок — исчезает», — заверила Хилл. В конце ролика Хилл показала, что ей удалось достичь желаемого результата.

Публикация стала вирусной и набрала 888 тысяч просмотров. Зрители принялись благодарить женщину в комментариях. «Вот это результат!», «Это открытие для меня, дорогая, спасибо!», «Я рада, что вы поделились, я никогда не знала об этом, хоть и работала парикмахером!», «Спасибо!» — высказывались они.

В августе 2021 года парикмахер назвала оптимальную частоту мытья головы и вызвала споры в сети. По словам Мишель Деннис, многие люди страдают из-за сухих концов на волосах и чрезмерной жирности у корней. Деннис заверила, что это связано со слишком частым мытьем головы. Женщина объяснила, что для того, чтобы локоны были здоровыми, нужно мыть их один раз в восемь недель.

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Айсель Эюбова
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