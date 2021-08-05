Парикмахер назвала оптимальную частоту мытья головы и вызвала споры в сети

Парикмахер и стилист Мишель Деннис (Michelle Dennis) назвала оптимальную частоту мытья волос и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

По словам эксперта, многие люди страдают из-за сухих концов на волосах и чрезмерной жирности у корней. Деннис заверила, что это связано со слишком частым мытьем головы. Женщина объяснила, что для того, чтобы локоны были здоровыми, нужно мыть их один раз в восемь недель.

Парикмахер добавила, что стоит начать «тренировать» волосы, чтобы они дольше оставались чистыми. «Во-первых, начните мыть голову на день позже, чем обычно. Например, если вы моете ее каждый день, делайте это через день и так далее. Таким образом, после каждого мытья откладывайте процедуру еще на один день — и так по нарастающей. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, но результат того стоит. Наберитесь терпения, и вы не узнаете ваши волосы», — подчеркнула женщина.

Пользователи сети раскритиковали лайфхак Деннис в комментариях под постом. «Я не могу мыть голову реже одного раза в неделю, это становится невыносимо!», «Какая мерзость», «Мои волосы становятся грязными уже через несколько часов после мытья, о каких восьми неделях вообще может идти речь?», «Я слишком много потею, это не для меня», — высказывались они.

Однако другие поблагодарили эксперта за рекомендацию. «У меня очень жирная кожа головы, я попробую провести этот эксперимент, спасибо за идею!», «Благодаря вам мои волосы уже неделю остаются чистыми!», «Я обязательно попробую!», «Очень интересно! Пожалуй, действительно стоит перестать мыть голову так часто!» — писали юзеры.

В июле эксперт раскрыла правильное количество шампуня для мытья головы. Блогерша с никнеймом sarahbrawleyhair показала подписчикам правильную технику очищения кожи головы. По словам британки, необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Помимо этого, специалист подчеркнула, что перед применением шампуня требуется вспенить его в руках.