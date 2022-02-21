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В «Единой России» прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР

Андрей Турчак заявил, что признание ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей
Андрей Турчак

Андрей Турчак . Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводятся на сайте партии.

Турчак отметил, что данное решение продиктовано желанием Москвы защитить людей, которые там проживают.

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«На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев», — подчеркнул он. Турчак добавил, что жители Донбасса «заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать».

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

Марина Совина
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