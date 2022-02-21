В «Единой России» прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводятся на сайте партии.

Турчак отметил, что данное решение продиктовано желанием Москвы защитить людей, которые там проживают.

«На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев», — подчеркнул он. Турчак добавил, что жители Донбасса «заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать».

Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.

