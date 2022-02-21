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Евросоюз направит на Украину военно-учебную миссию

Министр Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине военно-учебную миссию

Фото: John Macdougall / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) направит на Украину военную консультативную миссию. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил после встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Он рассказал о планах Евросоюза развернуть на Украине военно-учебную миссию и подчеркнул, что она не будет являться боевой.

Кулеба также добавил, что ЕС представит Киеву комплекс предложений по укреплению кибербезопасности республики.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины призвал Евросоюз немедленно ввести против России хотя бы часть санкций. По его мнению, подобные меры необходимы, чтобы продемонстрировать фактическую готовность ЕС вводить соответствующие ограничения.

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Георгий Нестеров
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