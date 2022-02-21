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Украина призвала ЕС ввести часть санкций против России немедленно

Глава МИД Украины призвал ввести против России «по крайней мере некоторые санкции»

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз (ЕС) немедленно ввести против России хотя бы часть санкций, передает УНИАН.

Перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе Кулеба заявил, что «есть много решений, которые Европейский Союз может принять сейчас, чтобы послать четкие сигналы России».

«Это сообщение, которое я передам моим коллегам сегодня. Мы считаем, что есть веские и законные причины применить по крайней мере некоторые санкции сейчас, чтобы продемонстрировать, что Европейский Союз не только говорит на словах о санкциях, но и также шагает по этому пути», — пояснил Кулеба.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в планах напасть на Украину. Москва отвергает подобные утверждения. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся российском «вторжении» являются алармистскими.

Между тем 17 февраля резко обострилась обстановка в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многочисленных обстрелах населенных пунктов.

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София Сарджвеладзе
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