Украина призвала ЕС ввести часть санкций против России немедленно
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз (ЕС) немедленно ввести против России хотя бы часть санкций, передает УНИАН.
Перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе Кулеба заявил, что «есть много решений, которые Европейский Союз может принять сейчас, чтобы послать четкие сигналы России».
«Это сообщение, которое я передам моим коллегам сегодня. Мы считаем, что есть веские и законные причины применить по крайней мере некоторые санкции сейчас, чтобы продемонстрировать, что Европейский Союз не только говорит на словах о санкциях, но и также шагает по этому пути», — пояснил Кулеба.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в планах напасть на Украину. Москва отвергает подобные утверждения. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся российском «вторжении» являются алармистскими.
Между тем 17 февраля резко обострилась обстановка в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многочисленных обстрелах населенных пунктов.