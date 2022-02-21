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Боррель обсудил с МИД Украины помощь со стороны ЕС

Глава евродипломатии Боррель обсудил с Кулебой помощь Украине со стороны ЕС

Фото: Ina Fassbender / Reuters

За ужином с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудил помощь Украине со стороны Европейского союза и ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы провели с ним встречу за ужинов вчера, чтобы лучше понять ситуацию на земле, обсудить поддержку ЕС Украины. Я не сказал бы, что он нервничает, они [украинцы] не находятся в режиме паники, они озабочены и чувствуют угрозу», — рассказал дипломат об итогах встречи с Кулебой на совещании глав МИД стран ЕС.

Ранее Боррель рассказал, что Евросоюз с 2014 года потратил на Украину 17 миллиардов евро. По его словам, это рекордная сумма, так как ни в одну другую страну не было таких больших вложений. Боррель также отметил, что Брюссель должен «продолжать идти по этому пути».

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Николай Чигасов
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