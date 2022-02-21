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У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв

В Луганске прогремел взрыв у здания представительства ЛНР в СЦКК
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

У здания представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе прогремел взрыв. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Сообщается, что взрыв произошел на стоянке представительства. В результате пострадал руководитель организации Михаил Филипоненко и его водитель. В Народной милиции ЛНР произошедшее уже назвали покушением.

18 февраля на парковке у дома правительства в Донецке взорвался автомобиль начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Синенкова. В результате произошедшего никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

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Алиса Реброва
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