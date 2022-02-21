У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв

У здания представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе прогремел взрыв. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Сообщается, что взрыв произошел на стоянке представительства. В результате пострадал руководитель организации Михаил Филипоненко и его водитель. В Народной милиции ЛНР произошедшее уже назвали покушением.

18 февраля на парковке у дома правительства в Донецке взорвался автомобиль начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Синенкова. В результате произошедшего никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

